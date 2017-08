Giovanissimi interrompono un gruppo di preghiera a suon di bestemmie: multati

-Redazione- Finirà con una semplice multa.

Bestemmie durante il Santo Rosario a Mirandola, in provincia di Modena: tre giovanissimi multati.

Un pomeriggio come tanti: un gruppo di fedeli stava recitando il Rosario presso la stele della Madonna degli Scout in via Posta

Tre ragazzi hanno infatti interrotto in maniera provocatoria e blasfema il gruppo di fedeli: arrivati in sella alle loro biciclette, hanno iniziato ad urlare all'indirizzo dei presenti, bestemmiando a più riprese.

I giovani si sono spinti così oltre che i presenti hanno deciso di denunciare il fatto ai Carabinieri.

Dopo una breve ricerca i militari hanno individuato i tre amici, che ora dovranno pagare una sanzione.

Le bestemmie sono punite a norma di legge – non più come reato penale – con una multa che potrà arrivare fino a 300 euro

25 agosto 2017