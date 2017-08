Giunta Raggi, ancora un cambio. Lemmetti al posto di Mazzillo

- Redazione - E' la stessa Virginia Raggi a comunicare il nuovo cambio nella sua giunta; ad essere sostituito è l'assessore al Bilancio Andrea Mazzillo, a cui il sindaco di Roma ritira la delega, con Gianni Lemmetti, che da l'addio alla giunta del sindaco Filippo Nogarin (M5s) per andare ad assumere la stessa delega al Campidoglio.

"Io non ne so nulla, non ho avuto informazioni a riguardo. Sono stato fino a ieri sera con la sindaca e non mi è stato detto nulla. Sono informazioni di stampa di cui non sono al corrente. Sinceramente non so di cosa si stia parlando. Io ad oggi continuo ad essere assessore al bilancio, nessuno mi ha comunicato nulla" aveva dichiarato lo stesso Mazzillo nel pomeriggio, poi però l'annuncio definitivo ed ufficiale sulla pagina Facebook di Virginia Raggi.

24/08/2017