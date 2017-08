Il regista de L’esorcista filma i posseduti di padre Amorth

-Redazione- La Mostra d'arte cinematografica proietta titoli di testa, voce off: Pater noster, qui es in cælis... - The Devil and Father Amorth, inquietante documentario fuori concorso di William Friedkin, regista di culto a-cattolico dell'impressionante L'esorcista.

Il film, 68 minuti, è per anime forti. Attorno c'è una tecnica documentaristica impeccabile ma tradizionale, colonna sonora (di rito) di Christopher Rouse, e interviste a religiosi e neurologi.

Una piccola videocamera a mano e inquadratura fissa - di un esorcismo di padre Amorth (morto proprio un anno fa) su una donna italiana di 30 anni, cui ha assistito, a Roma, senza troupe, nell'aprile del 2016 William Friedkin.

La posseduta, calmissima fino a un amen prima, improvvisamente si trasforma, fisicamente e mentalmente, reagisce con forza, cambia voce, digrigna i denti, urla parole suggerite da qualcun altro:

«Siamo legioni qui dentro!». Una sequenza lunghissima, dalla quale anche lo spettatore esce spossato. Lo stesso regista, alla fine, ammette: «Questo è un vero esorcismo, differente da tutti i film. Sono rimasto sconvolto».

31 agosto 2017

