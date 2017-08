Il terrorista di Barcellona in fuga verso il Piemonte

-Redazione- Uno dei complici di Moussa Oukadir, 18 anni, marocchino in Spagna da pochi giorni e presunto autista del Van che ha provocato la strage sulla rambla a Barcellona potrebbe essere in Italia.

Una Renault Kangoo con targa spagnola è stata segnalata a tutti i posti di frontiera tra Italia e Francia e potrebbe già avere attraversato il confine con l’Italia.

A bordo un marocchino di 22 anni di cui sono note le generalità e che sino a qualche ora fa era stato localizzato in Catalogna. Si tratta di Younes A., faceva parte della cellula fondamentalista che ha agito sia a Barcellona che a Cambrils.

Secondo fonti investigative, potrebbe essere uno degli attentatori che s’è dato alla fuga dopo la folle corsa del Van che poi si è schiantato contro un’edicola. Fuggito anche Moussa Oukadir, mentre il fratello Driss s’è consegnato spontaneamente alla polizia sostenendo di avere subito il furto del permesso di soggiorno con cui è stat noleggiato il furgone.

In Piemonte, rafforzati i controlli in particolare nei terminali di aerei e treni e al confine di Bardonecchia e Claviere. Younes A. avrebbe contatti con alcuni connazionali residenti da tempo in Italia.

