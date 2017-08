Immigrati. Quarta notte per strada per gli sgomberati di piazza Indipendenza a Roma

-Redazione – Erano stati sabato mattina all'alba da un palazzo di via Curtatone, nel centro di Roma, ma non sono stati ancora ospitati in altre strutture. Decine di immigrati hanno quindi trascorso la quarta notte in strada e si trovano ancora accampati nei giardini di piazza Indipendenza, nei pressi dello stabile in cui vivevano. Sul posto per controllare la situazione si trova la polizia.

Secondo quanto si è appreso da fonti di polizia, al momento per fortuna non si registrano tensioni. In mattinata in Prefettura è stata convocata una riunione alla quale hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti della Questura, del Comune, della proprietà e della società di gestione dell'edificio per cercare una soluzione per gli sgomberati.

23 agosto 2017