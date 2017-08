Ischia. Neonato estratto vivo dalle macerie

-Redazione- Una vittima accertata, oltre 20 feriti e poi danni, crolli e lesioni a edifici.

E' questo il triste bilancio del sisma di magnitudo 4 registrato a una profondità di 5 chilometri tra Ischia e la costa flegrea (Napoli). Un terremoto che ha provocato diversi danni a palazzi ed edifici, e causato un black out in alcune zone dell'isola. Inizialmente sulla base dei dati della rete sismica nazionale si era stimata una magnitudo di 3.6, ma il valore è stato poi affinato grazie ai dati della rete sismica dell'Osservatorio vesuviano (sezione Ingv di Napoli).

Ad aver subito i danni maggiori è la zona di Casamicciola, a nord di Ischia, dove il crollo della chiesa Santa Maria del Suffragio ha ucciso una donna. Il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli ha convocato il comitato operativo.

Intanto, nella notte i vigili del fuoco hanno scavato senza sosta tra i calcinacci e le macerie della palazzina in località La Rita del comune di

Casamicciola, recuperando in vita tre persone e il più piccolo dei bambini intrappolati, un bimbo di pochi mesi.

Le attività di ricerca e soccorso delle persone che risultano ancora disperse continuano, in particolare nei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno.

I vigili del fuoco sono al lavoro per trarre in salvo altri due bimbi individuati sotto le macerie e sono sempre in contatto con uno dei due mentre scavano per portarli in salvo. Rimane, invece di una persona il bilancio dei morti recuperati comunicato dalla prefettura di Napoli: si tratta della donna rimasta coinvolta nel crollo della chiesa di Santa Maria del Suffragio.

22 agosto 2017