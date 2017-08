Isis dalle Filippine “Ricordatevelo, arriveremo a Roma con il permesso di Allah”

-Redazione- Il gruppo dello Stato islamico (Isis) ha diffuso un nuovo video propagandistico diretto ai jihadisti filippini affinché conducano la guerra santa a Marawi, la città nell'arcipelago del sudest asiatico dove sono in corso combattimenti con le forze di Manila. Nel video vengono anche distrutti simboli sacri cattolici e lanciate minacce a Roma e al Papa.

Nella clip di sette minuti, pubblicata dall'Al Hayat media center, viene mostrato un jihadista identificato come Abul Yaman di Marawi che chiede ai musulmani in Asia di spostarsi a Marawi per "combattere la jihad". Si vedono immagini di combattimenti.

Poi la scena passa in una chiesa cattolica che viene devastata.

Militanti tirano giù la croce, distruggono statue della Madonna e strappano poster del Papa.

Un militante, a volto coperto, poi dice: "Ricordatelo bene, miscredenti: arriveremo a Roma, con il permesso di Allah!".

25 agosto 2017