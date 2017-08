La città più fredda (Atomica Bionda) per un thriller di spionaggio

-Maurizio Di Gioia- Dalla fine della seconda guerra mondiale e fino alla conclusione degli anni ottanta, Berlino ha assunto il ruolo di città più fredda al mondo. Non un freddo legato a questioni climatiche bensì a tensioni politiche. La capitale tedesca era infatti il punto di contatto tra due mondi opposti, quello capitalista di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, e quello socialista dell'Unione Sovietica.

Questa dualità era rappresentata anzitutto da un muro che attraversava la metropoli teutonica, dividendola di fatto in due metà: una occidentale e una orientale. Quel muro era il simbolo del contrasto, di quella tensione che aveva portato il mondo a volte davvero vicino a una nuova guerra mondiale, un conflitto che avrebbe potuto portare a un massiccio impiego di armi nucleari da parte di entrambi gli schieramenti.

Questo perfetto background ha reso Berlino un'ottima ambientazione per i film di spionaggio; una metropoli brulicante di agenti segreti delle diverse potenze planetarie pronti magari a fare il doppiogioco o a trasformarsi in indipendentisti pronti a tutto per mettere le mani sopra qualche documento top secret, anche a commettere diversi omicidi.

La Città più Fredda è un'opera a fumetti firmata dal duo Antony Johnston e Sam Hart che ha ispirato la pellicola Atomica Bionda, distribuita nelle sale italiane proprio in questi giorni dalla Universal Pictures e che vanta la presenza di Charlize Theron.

Con grande maestria la storia sviluppa un intrigo avvincente e solido che lascia sempre trapelare il dubbio su quali siano le vere intenzioni dei diversi personaggi. La situazione non risulta mai completamente chiara sia grazie ai diversi colpi di scena, sia grazie alla decisione di raccontare la vicenda tramite un resoconto della protagonista stessa, pronta a fornire i tasselli che andranno a comporre un mosaico che di fatto non è quello che appare.

L'aspetto grafico accompagna il genere in maniera magistrale: ottimo l'utilizzo del nero che, potente, sembra giocare con ombre e penombre adattandosi perfettamente a una trama di spionaggio. Il volume, pubblicato dalla Magic Press, fa attenzione all'ambientazione: interessante infatti la presenza di alcune vignette in tedesco che riescono a trasmettere al lettore quel senso di estraneità e di alienazione che subisce la stessa protagonista. L'attenzione, pagina dopo pagina, non viene mai meno, coinvolgendo completamente nelle vicende di una storia ritmata e serrata.

Titolo: La città più fredda

Autore: Antony Johnston, Sam Hart

Editore: Magic Press