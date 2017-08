La terra trema ad Ischia. Morta una donna, diverse le persone disperse

- Redazione - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 (ad una profondità di 10 km, con epicentro in mare vicino al faro di Punta Imperatore, secondo le stime dell'Ingv) ha colpito Ischia, causando la morte di una donna. Il tutto è avvenuto alle 21 circa di ieri sera; la vittima è stata colpita dai calcinacci caduti dalla chiesa di Santa Maria del suffragio a Casamicciola. Sette altre persone sono rimaste sepolte per il crollo di un'abitazione. I feriti risulterebbero almeno 25. Dopo la scossa, a cui è seguito un balckout, sono state numerose le persone che si sono riversate in strada e le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, adesso in azione per verificare eventuali altri danni a cose o persone, anche se molti alberghi risultano completamente isolati, la chiesa del Purgatorio completamente distrutta e sarebbero diversi i dispersi. La scossa si è verificata nella stessa zona di un famoso e terribile terremoto che colpì l'isola nel 1883, provocando 2mila morti.

22/08/2017