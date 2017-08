Le guardie svizzere: “L’attacco al Papa è solo una questione di tempo”

-Redazione- Papa Francesco da tempo è nel mirino dei jihadisti dell'Isis.

Le riviste e le agenzie del sedicente Califfato indicano da sempre Roma e il Vaticano come il luogo finale dello scontro tra islam e cristianesimo. In particolar modo Papa Francesco viene indicato come "nemico" proprio dall'esercito del terrore.

Così a Roma si cerca di prevenire qualunque attacco al Pontefice, sia sul territorio Vaticano che nelle uscite del Papa. Ma in primo luogo a difendere il Papa ci sono le guardie svizzere che sempre più si addestrano per cercare di proteggere al meglio il Pontefice.

Su questo fronte si è espresso il comandante delle Guardie Svizzere, Christoph Graf in un'intervista a Cath.ch: "Forse è solo una questione di tempo prima che un attacco del genere si verifichi a Roma. Ma siamo pronti anche a questo".

InfineGraf aggiunge: "La Guardia Svizzera adatta costantemente la sua formazione alle sfide di oggi. La Scuola reclute è stata portata da due a quattro mesi e viene svolta in collaborazione con la polizia cantonale ticinese".

25 agosto 2017