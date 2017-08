L’ereditiera americana Sutton si sposa in Puglia. Matrimonio da 25 milioni di dollari

-Redazione - Il mare, sia sole il calore della Puglia faranno da cornice a uno dei matrimoni più lussuosi di sempre. Lei, la sposa, Renee Sutton è la quinta figlia del miliardario americano Jeff Sutton che secondo la classifica Forbes è perfino più ricco del presidente statunitense Donald Trump con un patrimonio stimato in 3,6 miliardi di dollari contro i i 3,5 del Cocoon. A convolare a giuste nozze con l’ereditiera Sutton sarà Eliot Cohen.

La cerimonia sarà celebrata il 31 agosto al lido Santo Stefano di Monopoli, proprio sulla spiaggia, a due passi dal mare. I primi ospiti sono già arrivati all'aeroporto di Bari con due voli, il terzo è atteso per domani. Il lido ha già chiuso da giorni, le prime feste che anticipano la cerimonia sono sulle spiagge di Sabbiadoro e del lido Bambù.

Le fortune economiche di Renee Sutton arrivano dalla carriera del padre: classe 1960, Sutton è il creatore di Wharton properties, un immobiliarista che si è fatto da solo. Adesso è al vertice di un impero che possiede proprietà nei posti chiave di New York: da Times Square a Madison avenue, fino alla Fifth avenue, la 34esima e Soho. Sulle facciate dei suoi palazzi si leggono marchi come Armani e Valentino, Abercrombie& Fitch e Ralph Lauren, Prada e Dolce&Gabbana. Uno di questi si trova di fronte la nota Trump Tower. Ma la vicinanza fra le due potenti famiglie non è solo questione di toponomastica: Sutton e Trump hanno studiato alla stessa università, la Wharton, come i rispettivi figli.

Pare che la sposa non sia attesa a Borgo Egnazia, il resort destinato agli ospiti del ricevimento, l’alternativa è che abbia riservato per sé la masseria Petrarolo. Non dovrebbe esserci nemmeno Madonna che a Borgo Egnazia ha alloggiato per la seconda estate, a ridosso di Ferragosto per il compleanno, e che era data in concerto per gli sposi. Oltre alla sposa, a Monopoli arriveranno anche i fratelli Danielle e Frieda, Eddie e Joseph, oltre alla mamma Rachel. “Ma sarà un matrimonio tranquillo, niente vip”, fanno sapere i bene informati. Meno appariscente di quello indiano, ma a quanto pare pure più costoso. Gli invitati saranno 415 e la festa sarà sulla spiaggia di lido Santo Stefano, la sera del 31 (la cerimonia è alle 18, anticipata da un cocktail alle 16). Nozze sobrie, con un menu rigorosamente kosher preparato dagli chef pugliesi Domenico Schingaro e Antonio Scalera, affiancati dal personale della Preludio group di Cortona. Non si bada a spese: i Sutton hanno ingaggiato l'agenzia newyorchese Elan artists, che a sua volta ha preso contatti sul territorio con l'Orchestra sinfonica giovanile del Levante - diretta da Federico Morresi - e con il coreografo Domenico Iannone, che porterà otto suoi ballerini sul posto.

Secondo alcune indiscrezioni, la cifra spesa per il matrimonio sarebbe addirittura di 25 milioni di dollari. Cifra di poco conto, per il patrimonio dei Sutton. Il nonno del magnate Jeff era un ebreo siriano, lui è discendente di una famiglia sefardita e fondatore della Sephardic community alliance. È impegnato, con la famiglia, in diversi progetti caritatevoli. Jeff Sutton appartiene a quel cerchio magico che possiede il cuore commerciale di New York, una comunità di ebrei siriani che domina il commercio di Manhattan da anni.

La musica l'hanno scelta gli stessi sposi, sarà un mix di classica e di pop che da Con te partirò di Andrea Bocelli arriverà alla colonna sonora di Amélie e quella di Momenti di gloria, passando per diverse canzoni dei Coldplay ( The scientist, Hymn for the weekend, A sky full of stars). I 34 artisti pugliesi accompagneranno le cantanti che arriveranno dall'America e che fanno parte del ventaglio di Elan artists.

