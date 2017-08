Libano. Al via operazione dell’esercito contro Isis al confine siriano

-Redazione - Appoggiato dagli Stati Uniti, l'esercito libanese ha annunciato il via a un'offensiva militare per liberare la frontiera con la Siria dai militanti dell'Isis. La notizia arriva mentre il gruppo Hezbollah libanese e l'esercito siriano hanno annunciato un'offensiva simile per eliminare i miliziani islamisti dal lato siriano del confine con Libano, nella fascia occidentale di Qalamun.

La campagna, attesa a lungo, richiede la cooperazione tra le due parti, ma le autorità libanesi insistono sul fatto che non si stanno coordinando con il governo del presidente siriano Bashar Assad.

19 agosto 2017