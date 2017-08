Libertà religiosa, Tillerson critica gli alleati arabi

-Redazione- Alcuni alleati degli Stati Uniti, inclusi Arabia Saudita e Bahrein, nel 2016 non hanno rispettato i principi della libertà religiosa. E lo Stato Islamico ha commesso un genocidio nei confronti delle minoranze religiose. Lo ha dichiarato oggi il Segretario di Stato americano Rex Tillerson nel corso del rapporto annuale sulla libertà religiosa, il primo dell'amministrazione Trump.

Esaminando la situazione in Arabia Saudita Tillerson ha citato le pene per i reati di apostasia, ateismo, blasfemia e oltraggio all'interpretazione statale dell'Islam. Ha parlato anche di discriminazioni nei confronti degli sciiti.

L'Arabia Saudita segue la rigida dottrina della scuola islamica Wahhabita, di matrice sunnita. Il regno è un alleato di ferro degli Usa nella lotta al terrorismo: Riyad è stata la prima tappa del viaggio internazionale del presidente Donald Trump.

Tillerson ha criticato anche il Bahrein per le sue discriminazioni nei confronti degli sciiti. Il ministro degli Esteri del Bahrein ha invitato il Dipartimento di Stato americano a discutere in futuro di simili argomenti direttamente con il regno prima di fare dichiarazioni pubbliche.

Parole di fuoco anche per la Turchia, paese Nato. Tillerson ha accusato le autorità locali di aver limitato i diritti umani delle minoranze religiose. Il pastore americano Andrew Brunson è in carcere da ottobre con l'accusa di appartenere a un'organizzazione terrorista.

Libertà religiosa sotto attacco anche in un altro stato alleato degli Usa: il Pakistan.

Il report prosegue accusando lo Stato Islamico di genocidio nei confronti di Yazidi, cristiani e sciiti.

Anche l'Iran è accusato di aver colpito le minoranza religiose, in particolare la setta Baha e i cristiani. Nel 2016 in Iran sono state eseguite 20 condanne a morte con l'accusa di "guerra contro Dio".

Tillerson ha citato anche Cina e Sudan.

Il report del Dipartimento di Stato non ha parlato del tentativo di Trump di sospendere temporaneamente i visti per i rifugiati e della conseguente decisione di abbassare il tetto massimo delle richieste accettate. Il report parla di revisione delle proposte per garantire la protezione dei rifugiati. Molti stanno semplicemente scappando da intolleranza e persecuzioni.

16/08/2017