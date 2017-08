L’Islam dalla A alla Z

-Giuseppe Barcellona- A come Angiolino. Ai tempi della firma del trattato che ha imposto al nostro paese l’invasione selvaggia lui era ministro dell’interno ed il suo nome era accostato al CARA di Mineo, un palese conflitto di interesse ed una scelta sciagurata.

B come Baghdad. Voi direte che c’entra, ma dovete sapere che i musulmani hanno percepito come una invasione dell’occidente la guerra all’Iraq perpetrata per impossessarsi delle risorse petrolifere, adducendo come motivo la presenza di fantomatiche armi di distruzione di massa peraltro mai trovate.

C come califfato. Il termine proviene dall'arabo خلافة (khilāfa), il cui significato è, "successione", "luogotenenza", e si riferisce al sistema di governo adottato dal primissimo Islam, il giorno stesso della morte di Maometto, e intende rappresentare l'unità politica dei musulmani, ovvero la Umma.

D come droni. Il Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha autorizzato la guerra coi droni senza pilota per stanare i terroristi islamici nascosti nello Yemen ed al confine tra Pakistan ed Afghanistan, si calcola che per ogni terrorista realmente ucciso perdono la vita 28 civili inermi, per questa ed altre azioni Obama è stato insignito del Premio Nobel per la pace.

E come El Shaarawy. E’ l’esempio di integrazione che sarà sempre più presente in futuro; suo padre si è trasferito dall’Egitto nel 1982 sposando una italiana con passaporto svizzero, il ragazzo italiano si è imposto all’attenzione generale approdando alla nazionale italiana.

F come Farouq Kassam. L'ostaggio sequestrato e sfregiato in Italia nel 1992, di nazionalità belga e canadese, figlio di Fateh Kassam, belga di origine indiana, gestore di un grande albergo della località turistica di Porto Cervo, in Sardegna e nipote del Vazir Adjabali Kassam molto vicino all'Aga Khan, il titolo ereditario dell'Imam dei Nizariti, in precedenza chiamati anche "Setta degli Assassini", o più semplicemente "Assassini" (da cui deriva l'omonimo termine italiano), che costituiscono la più grande branca degli Ismailiti nell'Islam sciita.

G come Gadahn. Adam Gadahn è il militante di Al Qaeda che ha ideato e posto in essere il sequestro del cooperante italiano Giovanni Lo Porto poi ucciso per sbaglio da un drone americano, in realtà si chiama Adam Pearlman nato il primo settembre 1978 in Oregon, quindi cittadino americano convertitosi all’Islam in una moschea della California e poi fuggito dagli Stati Uniti per sostenere la causa islamica, dove, e’ diventato il braccio destro di Osama Bin Laden al punto di essere considerato dai servizi segreti americani l’ispiratore di molti video minacciosi del leader di Al Qaeda, video ideati da lui stesso e nei quali spesso compare in video o come speaker e certamente nel ruolo di traduttore. E’ stato ucciso nello stesso attacco in cui persero la vita un altro rapitore, il cooperante italiano Lo Porto ed un altro ostaggio americano.

H come Hasbara. In ebraico è il nome che si attribuisce alla propaganda sionista per spiegare al mondo le ragioni dell’esistenza dello stato di Israele ed al contempo raccontare tutte le nefandezze di cui, secondo gli ebrei, sono responsabili i palestinesi ed i musulmani dei paesi limitrofi. Tradotto letteralmente dall’ebraico “propaganda”.

I come ismailismo. L'Ismailismo è una corrente dell'Islam sciita. I suoi membri sono chiamati ismailiti (Arabo الاسماعيليون, al-ismāʿīliyyūn) e, talvolta, "settimani" ( sabʿiyya ) per il fatto di riconoscere come legittima e non più revocata o mutata successione quella del settimo Imam Ismāʿīl, figlio di Ja'far al-Sadiq. Gli ismailiti sono la seconda in ordine di grandezza tra le correnti in cui è diviso l'islam sciita dopo i duodecimani. Il loro nome deriva dalla convinzione che il settimo imam fosse Ismāʿīl ibn Jaʿfar e non il fratello minore Mūsā al-Kāẓim la cui legittimità è invece sostenuta dagli altri sciiti. Con l'avvento della dinastia dei Fatimidi in Egitto tra il decimo e il dodicesimo secolo l'Ismailismo divenne non solo la più importante tra le correnti dello sciismo, ma giunse anche a mettere in discussione il primato dei sunniti.

L come Lattakia. Lattakkia, anticamente Laodicea è il porto principale della Siria ed è secondo molti lo snodo cruciale della guerra che attanaglia il paese del medio oriente; infatti chi pone sotto il proprio controllo questa regione si assicura un collegamento diretto per il greggio estratto in Iraq e che attraverso gli oleodotti nazionali attraversa il deserto, tutta la Siria e poi sfocia in mare aperto consentendo alle multinazionali del petrolio di abbattere i costi di trasporto relativi alla circumnavigazione del Golfo Persico.

M come Maometto. Il profeta dell’Islam secondo la tradizione musulmana ha trascritto il Corano sotto dettatura dell’Arcangelo Gabriele, nei suoi intenti quello di donare alle popolazioni arabe una propria religione monoteistica sul modello di quella ebraica e cristiana, per questo motivo, nei primi tempi l’Islam si ispirò alle due religioni dalle quali trasse molte tradizioni come il Ramadam ispirato al digiuno del kippur ebraico e la preghiera rivolta verso Gerusalemme (solo in un secondo tempo constatando l’inconvertibilità dei giudei gli Imam decisero di rivolgersi a La Mecca).

N come Nusrat Fateh Ali Khan. E’ stato un cantante molto apprezzato in occidente e deceduto nel 1997, le sue origini erano pakistane ed era considerato un cantante di qawwali, musica religiosa tipica del sufismo del subcontinente indiano. Questo uno dei suoi testi passati alla storia “Quando canto a Dio, mi sento in accordo con Dio, e la casa di Dio, la Mecca, è proprio di fronte a me. E adoro. Quando canto per Mohammed, la pace sia su di lui, il nostro profeta, mi sento come se sto seduto proprio accanto alla sua tomba, Medina”.

O come Osama Bin Laden. E’ stato un terrorista saudita, fondamentalista islamico sunnita, fondatore e leader di al-Qāʿida, la più nota organizzazione terroristica internazionale, attiva a partire dalla fine del XX secolo, di stampo jihadista, responsabile degli attentati dell'11 settembre contro gli Stati Uniti d'America e numerosi altri attacchi con "vittime di massa" contro obiettivi civili e militari, sebbene sia morto alcuni musulmani pensano sia ancora vivo.

P come pigiama. La parola pigiama come centinaia di altre nella lingua italiana deriva dal termine arabo payjamè, testimonia come sia stata profonda l’influenza dei saraceni nel nostro paese; probabilmente anche in futuro sarà così.

Q come Qatar. Il Qatar, secondo autorevoli esperti, è uno dei paesi canaglia che finanzia il terrorismo Alcuni paesi arabi sunniti, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, lo hanno isolato accusandolo di sostenere il terrorismo. La crisi che ne è nata è stata definita come la peggiore della regione dal 1990, anno in cui l’Iraq di Saddam Hussein invase il vicino Kuwait. Sarà vero?

R come Ruqayya. Ruqayya è una delle figlie del profeta, assieme a sua sorella Umm Kulthūm furono date in sposa a due cugini, figli di Abu Lahab, ma quest'ultimo ordinò ad essi di ripudiare le loro spose quando Maometto cominciò la sua attività di proselitismo. Questi ripudi avvennero non prima della rivelazione della sura CXI del Corano, nella quale Abu Lahab viene maledetto.

S come Saddam Hussein. E’ stato un politico e militare iracheno, leader assoluto dell'Iraq in un regime considerato dittatoriale dal 1979 al 2003, quando fu destituito durante la seconda guerra del Golfo in seguito all'invasione anglo-americana. La data di nascita è incerta: non fu registrata e quella riportata è la data di nascita "ufficiale" diffusa sotto il suo governo. È probabile che Ṣaddam Ḥusayn sia nato tra il 1935 e il 1939. Durante il regime elaborò una genealogia che gli attribuiva la discendenza da al-Ḥusayn b. ʿAlī, nipote più piccolo del profeta Maometto. La genealogia fu smentita il 18 dicembre 2003 dall'insieme degli Ashrāf, istituito dopo la caduta del regime, che facevano parte del Consiglio dei sayyid (lett. "signori", ma in realtà ogni discendente di Maometto attraverso i suoi nipoti Ḥasan e Ḥusayn, termine esattamente equivalente ad Ashrāf, pl. di sharīf), riconosciuto dai dignitari di tutte le tradizioni musulmane, compresa la Hawza sciita di Najaf. In seguito, nel 2004 fu respinta anche dall'Iraqi Genealogy Authority. Fu giustiziato il 30 dicembre 2006, in esecuzione di una sentenza di condanna a morte pronunziata da un tribunale speciale iracheno e confermata in appello per crimini contro l'umanità. La sua esecuzione ha destato scalpore e polemiche in tutto il mondo.

T come Tobruch. E’una città portuale libica situata nella parte orientale del paese. È il capoluogo del distretto di al-Butnan. Prima della riforma amministrativa del 1995, era il capoluogo del baladiyya di Tobruch. La Cirenaica, regione di cui Tobruch fa parte, divenne una provincia del Regno d'Italia nel 1912 e nel 1919 fu dichiarata colonia italiana. Nel 1934 fu unita alla Tripolitania e al Fezzan per formare la nuova colonia italiana chiamata Libia. All'inizio della seconda guerra mondiale, Tobruch fu teatro di importanti battaglie tra il 1940 e il 1942. Fu conquistata il 21 gennaio 1941 dalle truppe britanniche e australiane e grande importanza ebbe l'assedio di Tobruch da parte delle truppe italiane e tedesche comandate dal generale Erwin Rommel e la conquista della città dopo la battaglia di Ain el-Gazala. Dopo il ripiegamento invernale, le forze dell'Asse conquistarono Tobruch il 21 giugno del 1942, recuperando anche rifornimenti e scorte tenute dai precedenti occupanti all'interno della città. In seguito alla Seconda battaglia di El Alamein e alla ritirata delle truppe dell'Asse, Tobruch fu definitivamente riconquistata dagli Alleati l'11 novembre 1942. Fu anche il luogo dove perì Italo Balbo (28 giugno 1940), quando il bombardiere S.M. 79 da lui pilotato fu colpito dal fuoco amico della contraerea. Con Italo Balbo perirono il pilota Frailich e Nello Quilici, direttore del Corriere Padano. Ma erano altri tempi.

U come Umma. In arabo significa letteralmente Comunità, nazione, etnia, ha acquistato con l'Islam il significato precipuo di "Comunità di fedeli", nel senso di "comunità di musulmani", senza alcun significato etnico-linguistico-culturale.Con questo nome si indicò fin dall'inizio la prima organizzazione politica dei fedeli musulmani che a Medina (all'epoca Yathrib) vide nel 622 d. C. la luce grazie all'azione del profeta islamico Muhammad. La nozione di umma, tuttavia, non sempre impedì divisioni anche gravi, prodotte da dibattiti teologici da rivalità etniche e politiche. La prima rottura della Umma si ebbe nel VII secolo coi kharigiti, quindi con l'affermazione nell'VIII secolo dell'Emirato omayyade (poi Califfato) di al-Andalus e infine, nel 910, quando il fatimide Ubayd Allah al-Mahdi si proclamò guida universale (Imam) contro il califfato abbaside di Baghdad. La conseguenza fu l'opposizione di due logiche di successione: da un lato, presso i Fatimidi, l'Imam-Califfo doveva essere discendente di ʿAlī e di Fātima; dall'altro, vi erano coloro che accettavano come Califfo qualsiasi musulmano, anche se era preferibile che appartenesse alla tribù meccana dei Banu Quraysh.

V come Varaqa ibn Nawfal ibn Asad ibn ‘Abd al-‘Uzza. Fu il cugino da parte di padre di Khadīja bint Khuwaylid, la prima e unica moglie del profeta dell'Islam Maometto fintanto che ella visse.Il suo ruolo fu di non piccola importanza nel periodo della prima Rivelazione che Maometto asseriva di aver ricevuto quando era in ritiro spirituale ( tahannuth ) in una caverna del monte Hira, nei pressi immediati di Mecca. Suo cugino infatti si confermò nell'idea che il marito aveva avuto un'esperienza autenticamente teopatica quando gli espose l'accaduto. Waraqa, infatti, era assai stimato come uomo di profonda dirittura morale e retto intendimento nell'ambiente meccano. Di lui si diceva fosse cristiano o, comunque, un monoteista ( ḥanīf ).Il suo parere fornito al cugino, secondo il quale Maometto era stato in qualche modo prescelto da Dio, iscrive pertanto la sua figura fra i vari uomini che avrebbero colto in lui il carisma profetico prima che esso potesse manifestarsi appieno, al pari del monaco cristiano Bahīra che si disse aveva scorto fra le scapole di un giovane Maometto (in viaggio con lo zio Abū Tālib alla volta della Siria) il segno dimostratore - una sorta di neo a rilievo - del futuro profetico riservato a chi lo portava.Waraqa morì prima della morte nel 632 di Maometto e alcune fonti lo pongono, a prescindere dalla sua fede, nella categoria "eletta" dei Compagni di Maometto.

Z come Zibibbo. La parola deriva dall’arabo Zabib, (uva appassita) ed è stata adottata in italiano per indicare il pregiato vino siciliano. Particolare curioso, gli arabi non bevono alcool, quindi pur avendo dato il nome a questo prestigioso vino non possono assaggiarlo.

19 agosto 2017