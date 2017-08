Londra. “Sei gay , non puoi adottare un gatto”

-Redazione- Non puoi adottare un gatto se sei gay.

Non è uno scherzo, ma ciò che si è sentito dire un ragazzo londinese che intendeva adottare un gattino.

Alex Andreou ha affidato il suo sfogo su Twitter, pubblicando i messaggi che ha ricevuto dal proprietario di mamma gatta e raccontando l'assurda vicenda avvenuta martedì 22 agosto.

Il ragazzo ha raccontato di aver viaggiato per due ore per adottare il gattino ma al suo arrivo è stato respinto a causa della sua omosessualità. E come se non bastasse, oltre a rifiutare l'adozione l'uomo ha anche inviato messaggi omofobi, giustificando le sue azioni con le proprie credenze religiose.

«Sono religioso, quindi sono fortemente in disaccordo con il tuo stile di vita. Mi dispiace se ho ferito i tuoi sentimenti», ha scritto via sms dopo aver chiesto conferma al ragazzo della sua omosessualità. Per poi concludere con «Ma non hai paura di finire all'inferno quando morirai?».

28 agosto 2017