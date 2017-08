L’uomo che sussurra ai leoni

- Redazione - E' incredibile questo filmato, che mostra un conservazionista americano conosciuto come "Lion Whisperer" abbracciare e coccolare una leonessa, ormai adulta, che aveva salvato quando ancora era solamente un cucciolo. Nel video, realizzato attraverso una GoPro, si può vedere chiaramente il momento, a rallentatore, in cui il predatore si lancia verso Kevin Richardson quasi volesse attaccarlo; ma il felino in realtà ha intenti tutt'altro che minacciosi. Dopo essere saltata la leonessa si lascia abbracciare e coccolare dall'uomo, come se fosse un gatto.

"Quando chiamo Meg e la vedo nuotare verso di me, leggo nei suoi occhi – se vengo da te, tu mi prendi?- questa è vera fiducia" ha detto Richardson, che poi ha spiegato di come ha salvato Meg ed un altro cucciolo, dopo che la madre li aveva abbandonati in un fossato, crescendoli e portandoli successivamente in un parco di animali selvatici. "Piuttosto che vederli in gabbia preferisco dare loro la possibilità di una vita migliore. Nella mia testa, quando li ho visti la prima volta ho pensato che fossero destinati a prendersi un proiettile se non avessi fatto qualcosa."

18/08/2017