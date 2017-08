Mafia. Rimossa dalla chiesa di Corleone la targa del boss Michele Navarra

-Redazione- Per cinquant’anni, un banco della Chiesa madre di Corleone è stato un simbolo. Di rispetto, di ossequio.

. «Perché la persona a cui è dedicato da sempre quel banco ha fatto tanto bene a Corleone», così sussurra ancora qualcuno in paese.

«Dott. Michele Navarra», era scritto su una targhetta fissata sul banco. Un nome, un cognome, un titolo.

L’arcivescovo di Monreale Michele Pennisi l’ha fatta rimuovere, dopo la segnalazione del prefetto di Palermo Antonella De Miro. «Quella targhetta era un simbolo di mafia», dice monsignore.

Perché il dottore Michele Navarra, il direttore dell’ospedale di Corleone ucciso il 2 agosto 1958, è un pezzo di storia di Cosa nostra. Nel primo dopoguerra era diventato il punto di riferimento per un ampio schieramento di mafia, ma in paese c’erano dei giovani che scalpitavano, chiedevano maggiore spazio e soprattutto affari.

Ben presto, il più spregiudicato di quel gruppo, Luciano Liggio, costituisce una vera e propria cosca: i killer di punta si chiamano Salvatore Riina e Bernardo Provenzano.

«Bisogna rimuovere quei simboli mafiosi che riportano a una religiosità fasulla», ribadisce l’arcivescovo di Monreale, la punta più avanzata della Chiesa siciliana sul tema della pastorale che dovrebbe fronteggiare la subcultura mafiosa.

Non è davvero un cammino facile per gli uomini più fidati di Papa Francesco in Sicilia: il tribunale di Palermo ha disposto l’amministrazione giudiziaria per sei mesi dell’azienda agricola dell’Ente Santuario Maria Santissima del Rosario di Corleone.

I terreni della Curia sarebbero stati gestiti dai boss più fedeli a Riina.

20 agosto 2017