Malala, è grande gioia per l’ammissione ad Oxford

- Redazione - La 19enne Malala Yousafzai , premio Nobel per la Pace, che venne ferita gravemente nel 2012, in un attacco portato dai Talebani che volevano punirla, per la sua battaglia per l'istruzione femminile, è stata ammessa all'università di Oxford. La giovane ha passato il test di ingresso con il massimo dei voti e studierà filosofia, economia e politica, come da lei stessa dichiarato su Twitter.

So excited to go to Oxford!! Well done to all A-level students - the hardest year. Best wishes for life ahead! pic.twitter.com/miIwK6fNSf — Malala (@Malala) 17 agosto 2017

Dal giorno dell'attentato Malala vive a Birmingham con i genitori e rivela di aver ricevuto, nel marzo scorso, un'offerta per studiare proprio a Oxford, a patto di ottenere il massimo dei voti. Così è stato; un grande traguardo quindi non solo per lei ma anche per tutti gli ideali che ha rappresentato e rappresenta ancora nella lotta per il diritto all'istruzione femminile, nei paesi dove questa non è ancora possibile.

17/08/2017