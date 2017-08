Malasanità, muore al pronto soccorso dopo 4 ore di attesa

- Redazione - Napoli, un 23enne è morto, dopo aver atteso 4 ore al pronto soccorso Loreto Mare, nonostante fosse stato ricoverato in codice rosso. A renderlo noto è stato il consigliere dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, della Regione Campania, componente della commissione Sanità, il quale affida la sua dichiarazione a Facebook, pubblicando la denuncia del responsabile del Pronto Soccorso dell'ospedale Loreto Mare, Alfredo Pietroluongo. "Chiederò al direttore dell’ospedale Loreto Mare di avviare un’indagine interna per fare luce sulla gravissima vicenda che ci è stata segnalata, relativa alla morte di un giovane di ventitrè anni, giunto al Pronto Soccorso in gravissime condizioni lo scorso 16 agosto e morto il giorno seguente dopo aver atteso per ore il trasferimento presso l’ospedale Vecchio Pellegrini."

19/08/2017