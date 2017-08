Marcia indietro del Tesoro: le monete da 1 e 2 centesimi saranno ancora coniate

-Redazione - Niente da fare: lunga vita - ancora - per le monete da un centesimo e due centesimi di euro. Per chi aveva sperato dunque di liberarsi le tasche da un ingombro piccolo ma alquanto fastidioso quale le monetino dell’euro l’unica soluzione è mettersi l’animo in pace. Eliminare infatti il centesimo per i Paesi eurozona non è cosa facile da fare. Il centesimo, infatti, rappresenta l’unità di misura e tanto gli vale per garantirne la sopravvivenza. Questo significa che il Governo dovrà fare marcia indietro con una norma da inserire nella Finanziaria e che di fatto annulleranno quanto previsto dall’emendamento Boccadutri approvato con la manovrina lo scorso maggio. Risultato: l’Italia non smetterà di coniare le monete da uno e due centesimi.

Anche perché, si fa notare che, sospendere il conio delle monete da 1 e 2 centesimi non porta alcun risparmio, mentre l’estensore dell’emendamento aveva calcolato un risparmio di 23 milioni di euro. Senza quei centesimi, però, la Zecca sarebbe costretta ad aumentare la produzione (e il relativo costo) per le monete da cinque centesimi. Inoltre anche smettendo di coniare le due monetine, nessun negoziante sarebbe in ogni caso autorizzato a rifiutarle. La Banca centrale europea l’ha scritto chiaramente in due pareri spediti a Belgio e Finlandia che avevano già approvato norme simili a quella italiana. Non solo per la ragione logica per cui non si può impedire ad uno spagnolo o ad un tedesco di usare quelle monetine in Italia, ma perché il potere di decidere o meno la circolazione legale di pezzi della moneta unica non è dei parlamenti nazionali, bensì del Consiglio europeo.

Il testo dell’opinione spedita ai belgi il 23 gennaio 2014 è chiaro: “L’articolo due del regolamento 974/98 dice che l’euro, come moneta dell’area, è divisa in cento centesimi". Sia in Finlandia che in Olanda è consentito ai negozianti di arrotondare i prezzi ai cinque centesimi: su questo i parlamenti nazionali sono liberi di legiferare. In ogni caso "non si può impedire ai clienti di pagare l’esatto ammontare dovuto usando le monete da uno e due centesimi”.

Il Tesoro quindi è giunto alla conclusione che lo stop alla produzione delle monete non è strada percorribile. Per di più farlo per monete dal valore legale in diciannove Paesi potrebbe provocare effetti collaterali nell’intera Unione come un gap fra domanda e offerta, costringendo la Zecca dei Paesi vicini ad aumentare la propria produzione. Nella risposta al Belgio la lettera firmata da Mario Draghi lo spiega così: “Per preservare l’unità e l’integrità della moneta unica regole come quelle sull’arrotondamento andrebbero concordate a livello europeo, non nazionale”.

27 agosto 2017