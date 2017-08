Margherita di Savoia . Rifiuta la casa vacanza ad una coppia di cubani: “Siete neri”

-Redazione- Rifiutati dalla casa già affittata per le vacanze a causa del colore della pelle. Nati a Cuba e, detto per inciso (ma la sostanza non cambia), cittadini italiani da anni.

E' accaduto a Margherita di Savoia, nella Bat provincia, qualche giorno prima di Ferragosto. Proprio mentre a Verona una quindicenne di colore, italiana anch'ella, veniva respinta per lo stesso motivo..

I protagonisti sono Cristobal e Josephine, marito e moglie, originari dell'arcipelago dei Caraibi e residenti a Milano, innamorati della Puglia e della cittadina termale. Appena arrivati, neanche il tempo di scaricare i bagagli dall'auto che sono stati costretti ad andare via e trovare un'altra sistemazione di fortuna.



"E' andata proprio così", racconta Cristobal Rojas, funzionario all'aeroporto di Malpensa.

"Avevamo scelto un appartamento vicino al mare e pagato una caparra come anticipo, ma quando siamo arrivati e il proprietario ci ha visto ha detto che dovevamo andare via perché non ospitava gente di colore".

Non è la prima volta che la coppia trascorre qui le ferie, mai però era accaduta una cosa del genere. Cristobal e Josephine hanno tanti amici a Margherita: uno di loro è riuscito a trovare all'ultimo momento una villetta dalle parti di Foce Aloisa, dove rimarranno per qualche altro giorno prima di ripartire. La delusione però è stata tanta. "Non ce l'aspettavamo", ripete.

"Abbiamo sempre trovato una grande accoglienza qui in Puglia. Il comportamento di queste persone ci è sembrato davvero inqualificabile: da ignoranti, diciamo".

17 agosto 2017