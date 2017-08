Marsiglia, le prime immagini del furgone che ha ucciso una donna

- Redazione - Diverse macchina della polizia e diversi agenti che sorvegliano la zona transennata e più in la un furgone bianco fermo sul bordo della strada. Sono queste le prime immagini pubblicate su Twitter, da un utente, proprio dopo che lo stesso mezzo si era andato a schiantare contro due fermare dell'autobus, in due quartieri di Marsiglia, uccidendo una donna di 42 anni e ferendone una di 29. L'uomo alla guida è stato arrestato. Secondo il sito de La Provence, quest'ultimo sarebbe già noto alle forze dell'ordine "per reati comuni", mentre per Bfm Tv non sarebbe così, ma secondo una fonte avrebbe problemi mentali. Le autorità hanno comunque chiesto , a tutti, di evitare per il momento la zona turistica del Vieux Port.

Cant believe what happened in #Marseille hope everyone is okay!😮 pic.twitter.com/uotGE6gIXQ — Tamer Abdu (@Tamer_abdu1) 21 agosto 2017

21/08/2017