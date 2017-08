Meningite, colpita 19enne a Padova

- Redazione - Una giovane ragazza di 19 anni, residente a Montegrotto Terme (Padova), è stata colpita da meningite. La ragazza adesso si trova ricoverata Rianimazione presso l'azienda ospedaliera di Padova. "Dalla mattina la giovane aveva accusato sintomi che poi si sono aggravati e nel pomeriggio è stata portata al Pronto soccorso dell'ospedale patavino. Al momento non è ancora stato tipizzato il ceppo di meningococco che ha provocato l'infezione." ha fatto sapere l'azienda sanitaria.

Come prevedono le linee guida ministeriali, in questi casi, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 6 Euganea, ha rintracciato le persone venute a contatto con l’ammalata ed i familiari sono già stati sottoposti a profilassi. La ragazza inoltre frequenta anche una collettività infantile, proprio per questo sono stati contattati i genitori e gli operatori al fine informarli e per proporre loro la terapia profilattica. Sono state inoltre raggiunte telefonicamente tutte le compagne di squadra di pallavolo della giovane, per l’opportuna profilassi, profilassi che si concluderà oggi come spiegato dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Ulss 6.