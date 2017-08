Meteo. Fine dell’estate, in arrivo perturbazioni in tutta la Penisola con piogge e vento

-Redazione - L’estate sta finendo. Da giovedì infatti sono previsti piogge e temporali, con fenomeni localmente intensi e temperature che caleranno anche di 9 gradi che determineranno quindi un un drastico cambiamento del tempo. Le previsioni sono di Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, che parla di “prima perturbazione organizzata sulla nostra Penisola”. “È il primo segnale di cambiamento in questa stagione siccitosa - spiega l’esperto -. La perturbazione si manifesterà con tre impulsi: il primo tra giovedì e venerdì, il secondo domenica e il terzo martedì 5 settembre.

Giovedì, in particolare, il maltempo colpirà Piemonte, Lombardia e Liguria, venerdì Toscana, Lazio e Triveneto, sabato la Campania e domenica tutto il resto del sud Italia”.

Martedì prossimo sarà interessata dalla perturbazione tutta la Penisola, ad eccezione di Piemonte e Lombardia. Grandine, colpi di vento e piogge intense - se non addirittura allagamenti in città - sono previsti in tutta Italia e secondo Gozzini localmente le piogge potranno essere molto forti: “In alcuni casi - aggiunge Gozzini - potrebbero cadere 70-100 mm in un giorno, pari alla media dell'intero mese di settembre che peraltro non è tra i mesi più piovosi dell’anno".

29 agosto 2017