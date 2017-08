Migranti, l’Austria dà il via ai controlli con l’esercito

- Redazione - L'Austria, con l'ausilio dell'esercito, ha ufficialmente dato il via ai controlli sui migranti. Le operazioni sono scattate sull'autostrada A13, Brennerautobahn, alla barriera di Schoenberg situata a circa 25 chilometri dalla frontiera con l'Italia di passo Brennero; sono anche state chiuse tre delle quattro corsie disponibili e controllate almeno 100 tra auto, furgoni e autobus. Un distaccamento delle forze dell'ordine tra cui 8 agenti di polizia e 16 soldati hanno effettuato controlli alla stazione ferroviaria di Matrei am Brenner anche sui treni merci provenienti dall'Italia, che spesso vengono usati dai migranti per raggiungere Austria e Germania, con la speranza di non essere scoperti.

Ieri notte infatti sono state trovate due donne e quattro uomini della Costa d'Avorio, Nigeria e Burkina Faso, sul treno partito da Bolzano e diretto a Monaco di Baviera. Le sei persone viaggiavano all'interno di un serbatoio vuoto dove normalmente è contenuto gas liquefatto. Come sostengono le forze di polizia del Tirolo, l'operazione della scorsa notte è solo la prima di una serie di controlli mirati con l'ausilio dell'esercito. "Non ci interessano le questioni politiche che si rincorrono, noi siamo sollevati perché possiamo usare al meglio le nostre forze" affermano le forze di polizia. Inoltre è lo stesso ministro degli Interni austriaco Wolfgang Sobotka ad alimentare la discussione: "La sospensione dei controlli di frontiera all'interno dell'area Schengen, è ammissibile soltanto qualora vi sia un "adeguato" controllo delle frontiere esterne dell'Europa"

