Milan. Li Han: Ha speso centinaia di milioni, ha un budget di 10 milioni all’anno

-Redazione- Dallo scorso sabato, Li Han è in Italia. Il direttore generale del Milan cinese è arrivato a Malpensa per il match d'esordio in Serie A contro il Crotone e, ad ora, è l'unico della proprietà cinese domiciliato a Milano.

Fu lui a firmare il giorno del closing. Trentaquattro anni, laurea in economia a Stoccolma, ha un lungo curriculum di acquisizioni e fusioni. E su mister Li Han, ora, ha indagato Repubblica, che rivela dettagli significativi sul personaggio.

Per esempio, Li Han, può "stipulare i contratti di acquisizione o cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori, compresi quelli del settore giovanile, e i contratti con allenatori, tecnici e osservatori".

E ancora, può esercitare una serie di attività nei rapporti con le banche, ma c'è un limite: può esercitare simili poteri autonomamente fino a 10 milioni lordi a stagione "con riferimenti ai contratti di lavoro dei calciatori" e fino a 20 milioni "per ogni singola operazione in ogni altro caso".

Oltre a queste soglie scatta la necessità di condividere le scelte con l'ad Marco Fassone.

Curiosità, il suo domicilio ufficiale è via Aldo Rossi, la sede del Milan.

24 agosto 2017