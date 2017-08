Milano. Pensionata trovata morta in casa con tagli alla gola

-Redazione- Una donna è stata trovata riversa sul pavimento del bagno della sua abitazione a Rho, comune alle porte di Milano, con più tagli alla gola.

La vittima è una 73enne, vedova e pensionata, che abitava da sola in via Belvedere al civico 4. A trovarla ieri, giovedì 18 agosto, intorno alle ore 21 è stata la figlia che - dopo più tentativi di mettersi in contatto con lei - è entrata nell'appartamento e l'ha trovata senza vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il medico legale e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

L'appartamento è in ordine e non sembrano mancare oggetti di valore. La porta di ingresso non risulta forzata, ma l'anziana avrebbe avuto l'abitudine anche di lasciarla socchiusa perché si sentiva al sicuro nelle mura di casa.

Sul corpo sono state trovate più ferite da punta e da taglio, ma il coltello non è stato trovato, fanno sapere gli inquirenti che propendono per l'ipotesi di omicidio.

I militari stanno ascoltando alcuni vicini per capire se hanno notato qualcuno di sospetto, inoltre si sta verificando se in zona ci sono telecamere che possano risultare utili alle indagini.

18 agosto 2017