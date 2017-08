Mostri? Niente Paura!, il gdr per grandi e piccini

-Maurizio Di Gioia- La Wyrd Edizioni si sta preparando a pubblicare la versione italiana di No Thank You, Evil!, un gioco di ruolo rivolto a grandi e piccini capace di vincere l'Origins Award nella sezione gdr, il premio assegnato dall'Academy of Adventure Gaming Arts and Design.

Il titolo, un'avventura di narrazione, si basa su una struttura molto semplice, così da poter coinvolgere anche bambini dai cinque anni in su, trasformandosi in un gioco adatto anche a una famiglia. I partecipanti, a eccezione della Guida, dovranno creare un personaggio con cui esplorare il mondo di Fabula, divertendosi tra mille avventure basate su fantasia e immaginazione. I personaggi saranno creati utilizzando da uno a tre elementi, a seconda del livello di difficoltà scelto da ogni singolo giocatore, così da descrivere il proprio eroe attraverso un nome, un aggettivo e un verbo. In questo modo il risultato permetterà di delineare le capacità, i punti di forza e i punti di debolezza, i poteri speciali, l'equipaggiamento e altre peculiarità del protagonista. Questi saranno anche caratterizzati da un punteggio di forza, di velocità, di astuzia e di grandiosità che, qualora impiegati, renderanno meno impegnativo la riuscita di una certa azione.

I vari personaggi saranno affiancati da un compagno, che si tratti di un alieno, di un essere invisibile, di un animale robotico o quanto altro la fantasia suggerisca, anche questi dotato di un potere speciali e a conoscenza di un crypto del protagonista, cioè di un segreto che potrà essere usato una e una sola volta durante l'avventura e che successivamente verrà sostituito da un secondo crypto.

Le avventure di Mostri!? Niente Paura! possono essere di diverse tipologia: ricche di azione, di suspance, una indagine o una esplorazione. Di tutto di più. E visto che a giocare ci possono essere anche dei bambini, viene concesso l'utilizzo di uno speciale segnalino che alla frase di “Mostri!? Niente Paura!” farà capire alla Guida di rendere la storia un po' più soft o di prendere una piccola pausa per non spaventarsi troppo.

L'edizione italiana si comporrà di due volumi: uno con il regolamento e uno con le avventure. Accanto a queste le schede dei personaggi, le carte, i segnalini e i dadi.

Mostri!? Niente Paura! sarà disponibile a partire da Lucca Comics And Games 2017 sotto il marchio di Wyrd Edizioni.