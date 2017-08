Muore improvvisamente d’infarto Faccia di Mostro

-Redazione- Giovanni Aiello, meglio conosciuto come «Faccia da mostro», indagato e prosciolto dalle procure di Palermo, Catania e Caltanissetta, per il reato di strage, è morto a Montepaone, in provincia di Catanzaro (dove si era trasferito da tempo), stroncato da un infarto mentre si trovava sulla sua barca.

Aiello era stato recentemente indagato dalla procura di Reggio Calabria per aver reso false dichiarazioni al pubblico ministero, nell’ambito della inchiesta su Mafia e ‘ndrangheta sulla presunta trattativa per costringere lo Stato a scendere a patti.

Negli ultimi anni il nome di Aiello era stato fatto da numerosi pentiti che lo accusavano di aver avuto un ruolo nei principali delitti di mafia degli anni ‘80. In particolare Nino Lo Giudice, detto “Nano” ha dichiarato al procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo che, l’ex poliziotto noto come faccia da mostro a causa di una cicatrice al volto, avrebbe premuto il telecomando nell’attentato al procuratore Paolo Borsellino e i 5 agenti di scorta. Lo Giudice avrebbe detto di aver saputo di quella confidenza da Pietro Scotto, mentre si trovava in carcere all’Asinara.

Il pentito di Reggio Calabria ha parlato anche di una visita di «Faccia da mostro» che lo andò a trovare insieme ad una donna bionda che si presentò come Antonella, rimasta sconosciuta. Lo Giudice ha parlato anche del delitto dell’agente Agostino ucciso a Palermo.

Sempre secondo quanto avrebbe riferito il pentito sarebbe stato proprio Giovanni Aiello ad uccidere il poliziotto.

Il padre dell’agente aveva in passato indicato in alcune foto segnaletiche «Faccia da mostro» come l’autore dell’assassinio del figlio. Aiello avrebbe inoltre - secondo i pentiti- raccontato del suo coinvolgimento nell’omicidio del commissario Ninnì Cassarà, nel 1985, e dell’uccisione di Claudio Domino, il bambino di 11 anni ucciso dalla mafia.

La morte di Aiello spegne i riflettori sull’uomo dei misteri, trasferitosi in Calabria per dedicarsi alla pesca.

