Napoli. Muore nel corridoio dell’ospedale. Il cadavere lasciato per ore sulla barella davanti a un bagno

Arriva in ospedale, al pronto soccorso, in codice rosso ma muore. È accaduto a Napoli, esattamente al pronto soccorso del Cardarelli. Qui un uomo è deceduto nel corridoio di un reparto e lasciato per alcune ore su una barella, in una medicheria, il cui bagno è solitamente utilizzato dai pazienti e dei loro parenti.

Chi si trovava lì in quelle ore e ha dovuto usare il bagno si è trovato costretto a passare davanti alla salma e ai parenti in lacrime. A riferire i fatti è stata una testimone. Il cadavere è stato trasferito dopo alcune ore.

30 agosto 2017