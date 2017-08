Napoli. Rapinatore di farmacie picchiato e arrestato dai farmacisti

-Redazione- Il coraggio della paura. Un misto di audacia e incoscienza ha consentito a una farmacista e al figlio, con l'aiuto finale dei carabinieri, di sventare la rapina e far arrestare uno dei due banditi.

Teatro del fattaccio una farmacia nel Napoletano.

Sono le 19,50 di mercoledì sera quando due ragazzi con volto coperto da passamontagna e casco arrivano con un Beverly 250 con targa e telaio abraso: armati di pistola entrano nell'esercizio commerciale.

Poche parole e un solo gesto, pistole puntate in faccia ai titolari: questa è una rapina. Lunghi attimi di tensione mista a terrore e la reazione che non ti aspetti. Le vittime designate non ci pensano due volte e reagiscono con sprezzo del pericolo.

Padre e figlio iniziano una colluttazione con i malviventi sorpresi dal comportamento dei due: uno dei delinquenti, che secondo le testimonianze - indossava una tuta del Napoli, cappellino e scarpe blu riesce scappare a piedi coprendosi la fuga sparando un colpo a salve.



L'altro viene letteralmente placcato e disarmato dai due. Pochi attimi dopo arrivano i carabinieri agli ordini del comandante Giuseppe Giudice e con l'intervento del vice Francesco Lullo che hanno immediatamente bloccato Alexandru Mesaros Tiberiu, 24 anni, romeno, residente in Italia, che aveva con sè una pistola Beretta di piccolo calibro con matricola abrasa: l'uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato al carcere di Poggioreale.

26 agosto 2017