Nino Formicola: “Con Zuzzurro è morto anche Gaspare”

-Redazione- Intervistato da “Libero Quotidiano”, l’attore comico Nino Formicola si racconta a tre anni dalla morte di Andrea Brambilla.

Duo comico per eccellenza, sono stati conosciuti per anni come “Zuzzurro e Gaspare”. A segnare la fine della loro carriera artistica è stata la morte di Brambilla, scomparso nel 2013. Era il 25 novembre quando il comico morì e oggi anche Formicola ha cambiato vita e, soprattutto, professione:

Sono un cuoco vero. E organizzo social dinner. È nato tutto casualmente perché dovevo registrare delle video-ricette. Mi hanno detto: "Senti, ma tu sai cucinare? E allora perché non fai delle social dinner? Tu cucini e la gente viene a mangiare e sta con te". Tutto è nato dal fatto che ho passato la vita nei ristoranti, e va bene mangiare certe cose sfiziose, presentate bene… Poi però, dopo un po', ti viene voglia di mangiare una carbonara fatta come Dio comanda.

La vita dopo la morte del suo socio artistico non è stata semplice:

È stato difficile perché io ho sempre ragionato in due, trovarsi da solo diventa spiazzante e faticoso, anche dal punto di vista dell'invenzione comica. E poi eravamo dei precursori. Tra noi non c' era la spalla e il comico, funzionava il meccanismo del palleggio, come tra Ficarra e Picone, Ale e Franz. Mi sono dato da fare… teatro, cucina, anche un libro: Io sono quello senza barba, che è la nostra biografia, mia e di Zuzzurro, la vera storia dall' inizio alla fine.

27 agosto 2017