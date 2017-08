Operazione Oplan 5015: così l’America ucciderà Kim

-Redazione- Il Pentagono ha già da tempo previsto la possibilità di un intervento militare in Corea del Nord.

E questo piano ha un nome: Oplan 5015.

Oplan 5015 il piano d’attacco previsto dai comandi sudcoreani e statunitensi nel 2015, e porta la firma di Choi Yoon-hee e di Curtis Scaparrotti. L’obiettivo di questo piano sarebbe quello di colpire la Corea del Nord anche attraverso uno strike preventivo, qualora le minacce di Kim diventassero talmente da gravi da far ritenere imminente un attacco da parte di Pyongyang nei confronti degli alleati americani in Asia orientale.

Strike preventivo che avrebbe un nuovo scopo rispetto ai piani di attacco delle versioni precedenti: colpire Kim Jong-un. Secondo quanto riportato dai media coreani e giapponesi, che hanno avuto modo di avere soltanto dei frammenti di Oplan 5015, l’idea di questo piano d’attacco sarebbe quella di colpire chirurgicamente la Corea del Nord: i comandi militari, gli arsenali, i maggiori centri di sviluppo dei programmi missilistici e, infine, anche la possibilità di colpire il palazzo presidenziale e i luoghi dove potrebbe esserci il leader nordcoreano, decapitando in questo modo il regime. Il tutto avverrebbe con l’uso della marina e dell’aviazione e con un numero ristretto di uomini, in particolare delle forze speciali, che dovrebbero penetrare in territorio nordcoreano per sferrare attacchi quasi di guerriglia ad alcuni punti fondamentali dell’infrastruttura militare e politica di Pyongyang, portando il regime al collasso.

31 agosto 2017