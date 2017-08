Oregon, anche i cani vanno a scuola e ne sono entusiasti!

- Redazione - E' diventato subito virale il video di questo cane che non vede l'ora di andare a scuola.

Ebbene si nella cittadina dell' Oregon in questione c'è una sorta di scuola per cani fino a sei anni di età, dall'asilo alle elementari! Il servizio Doggie School Bus, gestito da Arat Montaya, si prende cura dei cuccioli per sei anni e offre diversi servizi: viene a prendere il cucciolo direttamente a casa, lo riporta indietro e fa anche servizio notturno. Il cucciolone del filmato non fa eccezione; “Che cos'è il tuo autobus?” si sente dire alla padrona dell'animale, mentre lui felice scodinzola ed inizia ad essere impaziente di andare “Stai per andare a scuola? Dai vai a prendere l'autobus, è un giorno di scuola!” ed in quel momento il cane, dopo l'apertura della porta di casa, si fionda correndo verso l'autobus, pronto per innumerevoli attività, sempre proposte dal servizio. Impossibile per la rete quindi non notare il video che, tra moltissimi giudizi positivi per il Doggie School Bus, è già stato visto 150mila volte.

