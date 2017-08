Orrore Roma, confessa il fratello della donna trovata a pezzi nel cassonetto

- Reazione - (aggiornamento) I primi resti della donna, le gambe, erano stati ritrovati ieri sera intorno alle 20, all'interno di un cassonetto in viale Maresciallo Pilsudski. Successivamente nei pressi di via Guido Reni, gli agenti della polizia scientifica hanno poi trovato il busto e della testa della vittima. Oggi, dopo essere stato fermato e ascoltato in Questura, il fratello della vittima ha confessato l'orrendo crimine. I motivi che avrebbero spinto l'uomo ad uccidere la sorella, che abitava con lui in un appartamento della zona, sarebbero economici.

16/08/2017