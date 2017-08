Palermo. Omicidio alle porte del mercato del Capo, presunto killer è nipote e cugino di boss

-Redazione - Di giorno e in uno dei luoghi più popolari e frequentati della città. A Palermo si torna a sparare e uccidere. A poca distanza dal tribunale, all’ingresso del mercato del Capo a Porta Carini a cadere sotto i colpi di pistola alle 7.30 di mattina tra le bancarelle di frutta e verdura del mercato è stato Andrea Cusimano, 30 anni. Il suo presunto killer sarebbe Calogero Pietro Lo Presti, nipote ventitreenne del boss del clan di Porta Nuova. Il giovane è stato fermato dopo un breve inseguimento da parte dei carabinieri in servizio di pattugliamento e di controllo del territorio. Lo Presti è stato preso mentre cercava di salire sull’auto guidata da un complice che è riuscito a dileguarsi.

Subito dopo l’omicidio sul posto sono intervenuti due militari in borghese. La vittima aveva cercato di sfuggire all’attentato scappando e cercando di dileguarsi all’interno del mercato, il suo assassino però l’ha raggiunto e dopo un primo colpo andato a segno figli si è avvicinato e ha sparato altri due colpi. Non mortali però. Cusimano è morto dopo pochi minuti essere stato portato in ospedale.

Dei due carabinieri intervenuti, uno ha soccorso il ferito mentre l’altro ha inseguito Lo Presti. Pregiudicato per numerosi reati, Lo Presti si sarebbe disfatto della pistola e avrebbe tentato di salire su una Smart che si trovava in una via non molto lontano dal capo, in via Volturno, dove c’era un complice ad aspettarlo. Il giovane è stato fermato, mentre la persona che lo aspettava è riuscito ad uscire dalla macchina e scappare.

Il giovane fermato, come detto, è nipote di Calogero Lo Presti, sconosciuto come “Zio Pietro”, capomafia del mandamento in cui ricade il mercato del Capo. Calogero Lo Presti è tornato in carcere un mese fa dove deve finire di scontare la pena del processo “Pedro”, indagine dei carabinieri chiamata così proprio per riferirsi a lui.

Le indagini sull’omicidio non escludono alcuna ipotesi. Intanto saranno gli accertamenti e soprattutto la prova dello sub a stabilire se è stato davvero Lo Presti a sparare. Tra le sue parentele c’è anche un altro nome noto a chi indaga in città sulla mafia: Tommaso Lo Presti, ovvero un altro esponente importante della cosca. Se a sparare è stato davvero Calogero Lo Presti l’omicidio si inquadrerebbe in un delitto portato a termini da un esponente di una famiglia di spicco. Un elemento che ha una sua rilevanza.

Ma l’assassinio potrebbe anche rientrare in un altro contesto, ed essere l’epilogo di un litigio che Cusimano avrebbe avuto poco prima di essere ammazzato con altre persone. Anche se per come sono andati i fatti sembra difficile che possa trattarsi di un delitto estemporaneo. La zona oltretutto e l’orario presto ma non prestissimo ne fanno un posto molto trafficato, specie di sabato mattina.

27 agosto 2017