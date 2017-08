Problema siccità? La Chiesa organizza la “messa della pioggia”

- Redazione - L'estate è stata a dir poco rovente, ed ancora si sentono gli strascichi delle temperatura infernali lasciateci da Lucifero, ma cosa ancora peggiore continua il periodo di grave siccità in tutta la penisola. Proprio per quest'ultimo problema è scesa in campo anche la Chiesa, la quale chiede di affidarsi alle preghiere per far piovere. Ebbene si, la diocesi di Rieti con il vescovo Domenico Pompili lancia un appello ai sacerdoti affinchè celebrino messe 'ad petendam pluviam' (per fare piovere). Delle vere e proprie "messe della pioggia".

"La preghiera, affinché il Signore conceda la benedizione della pioggia in questo periodo gravato dal flagello della siccità, può essere recitata dai fedeli anche fuori dalla messa, privatamente o in gruppo" ha fatto sapere la diocesi attraverso il settimanale diocesano Frontiere. Questa non è una pratica nuova però, nei mesi scorsi, ma anche negli anni passati ci sono stati casi di sacerdoti che hanno chiesto alle loro comunità di invocare le pioggia attraverso le preghiere e far finire così estati particolarmente secche. La pratica, come spiega Claudio Magnoli (consultore della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti), nonchè docente di Liturgia presso la Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, responsabile Servizio per la Pastorale Liturgica dell'arcidiocesi di Milano, risale all'epoca medievale "Si tratta di invocazioni con le quali si chiede al Signore il dono della pioggia o di un buon raccolto che sono rimaste nel formulario delle preghiere contro le forze della natura. In buona sostanza, si chiede al Signore che abbia la grazia di liberarci dalle calamità". L'appello comunque è rivolto a tutti, come spiega ancora il liturgista, anche le preghiere più pedagogiche sono utili, l'importante è la forze della collettività.

