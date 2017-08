Riga nera sotto l’unghia. Attenzione: è un pericoloso melanoma

-Redazione- Infastidita dalla presenza di una riga nera sotto l'unghia, una donna inglese è andata in un centro estetico per far coprire il "difetto" con uno smalto.

L'estetista ha immediatamente riconosciuto il problema, che in altri centri di bellezza avevano liquidato come una banale riga di sangue rappreso, e ha consigliato alla donna di recarsi dal medico poiché poteva trattarsi di un tumore.

La diagnosi era corretta: la donna, in effetti, aveva un cancro, nello specifico un melanoma subungueale in fase avanzata. La donna, dunque, ha deciso di scrivere un post su Facebook per sensibilizzare le persone a non sottovalutare questo tipo di anomalie.

Sul social network, Lisa Harrison Williams ha raccontato l'episodio: "Poche settimane fa una donna è venuta per manicure e pedicure. Aveva una striscia scura sotto l'unghia e mi chiese uno smalto in grado di coprirla. Negli altri saloni qualcuno le avevano "diagnosticato" una carenza di calcio, altri qualcosa di ereditario. Questo è un melanoma! Non volevo spaventarla, ma le dissi che doveva subito vedere un medico. Mi ha chiamato oggi per dirmi che si tratta di un cancro aggressivo".

Lisa ha infine esortato le persone a prestare attenzione: "Strani cambiamenti delle vostre unghie possono essere niente di cui preoccuparsi o il campanello d'allarme di una malattia grave. Una diagnosi precoce può far tutta la differenza del mondo".

L'appello è stato raccolto dal social, che ha deciso di diffondere il suo messaggio. Il post è stato condiviso oltre centomila volte.

25 agosto 2017