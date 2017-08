Rimini, lei stuprata, lui picchiato in spiaggia

- Redazione - Lei stuprata più volte da 4 uomini davanti al fidanzato, a sua volta picchiato e rapinato. E' accaduto ieri notte su una spiaggia di Rimini; la coppia di turisti polacchi è stata prima fermata e poi aggredita dal gruppo, che ha subito immobilizzato il ragazzo, per poi avventarsi sulla sua fidanzata. Adesso è caccia al branco degli aggressori. La polizia sta conducendo le indagini ed è sulle tracce di 4 persone, forse di nazionalità straniera. "Un terribile episodio che ci sconvolge per la sua brutalità e bestialità. L'amministrazione comunale a nome dell'intera città esprime la totale, assoluta solidarietà e vicinanza alla ragazza vittima della violenza e a suo marito anch'esso oggetto di una feroce aggressione. Il comune si rende immediatamente disponibile per ogni forma di supporto e di aiuto di cui possano avere bisogno". Fa sapere in una nota il comune di Rimini che conclude: "Rivolgiamo un appello anche ai cittadini affinché collaborino con le forze dell'ordine segnalando ogni elemento che possa essere utile all'indagine."

26/08/2017