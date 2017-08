Rimini. Lo stesso branco ha tentato un altro stupro: la coppia è riuscita a fuggire

-Redazione- Prima di violentare la turista polacca, aggredire e rapinare l'amico e stuprare una trans peruviana, il branco di stupratori di Rimini aggredì in strada a Miramare una coppia di turisti di Varese.

La "banda", infatti, era già entrata in azione prima di Ferragosto con un modus operandi molto simile rispetto agli ultimi avvenimenti.

Il branco di giovani, nella notte dello scorso 12 agosto, era sempre nella zona di Miramare quando, in via Vienna, ha accerchiato una coppia di Varese. Lei 30 anni e lui 32 si sono trovati in mezzo ai quattro stranieri che, senza remore, hanno affrontato l'uomo con un coccio di bottiglia per farsi consegnare il portafoglio.

Non contenti del portamonete, hanno quindi inseguito la donna arrivando ad afferrarla nelle parti intime ma, solo per un soffio, la 30enne è riuscita a divincolarsi e a mettersi in salvo.

La coppia, il giorno successivo, si era poi presentata alla Stazione dei carabinieri di Miramare per sporgere denuncia e raccontare quanto accaduto.

Ora quell'episodio è stato inserito nel fascicolo per il duplice stupro e l'aggressione del giovane polacco perché per modalità e luogo dove si è consumata la rapina ha molte cose in comune con l’aggressione in spiaggia.“

29 agosto 2017