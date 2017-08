Roma, da lunedì meno acqua nelle case dei romani. La riduzione causata dalla forte siccità di quest’anno

-Redazione - Acqua a rischio a Roma e inizio di settimana brutto per i residenti. Da lunedì, infatti, potrebbe iniziare il piano di riduzione controllata delle pressioni d'acqua in orario notturno nella Capitale, in 90 zone della città. Il programma, che era stato preannunciato a causa della forte crisi idrica, contiene in sé il rischio che l'approvvigionamento idrico possa venire a mancare dalle 23:30 alle 5 circa ai piani alti dei palazzi romani.

La necessità di ridurre la pressione d'acqua dipenderà da un lato dal rientro in massa dei romani dalla pausa estiva e dall'altro da eventuali piogge che potrebbero scongiurare la misura. In ogni caso, a tutela soprattutto dell'operatività degli ospedali, Acea sta per mettere precauzionalmente in campo un sistema di autobotti in città.

30 agosto 2017