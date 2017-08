Roma, olio nella Fontana dei Tritoni

- Redazione - Ancora uno sfregio alla capitale, ancora un atto vandalico verso monumenti e luoghi storici. A farne le spese, questa volta, è stata la Fontana dei Tritoni, in Piazza Bocca della Verità. - Questa mattina ignoti hanno versato nella vasca della Fontana dei Tritoni, in Piazza Bocca della Verità, realizzata da Francesco Carlo Bizzaccheri nel 1717 un notevole quantitativo di olio, contenuto in una tanica di 4 litri rinvenuta nella stessa vasca. Sono prontamente intervenuti i tecnici della Sovrintendenza Capitolina e del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale che hanno organizzato l’intervento di svuotamento e pulitura della vasca con l’ausilio di una ditta specializzata. Il pronto intervento ha consentito di riattivare il flusso idrico e restituire il monumento alla fruizione pubblica nell’arco di poche ore. - si può leggere in una nota sul sito della Sovrintendenza Capitolina.

Subito pulita la vasca della Fontana dei Tritoni a Piazza Bocca della Verità dopo l’atto vandalico di oggi https://t.co/02xHmdcCU5 pic.twitter.com/9Pp9DWK44T — Sovrintendenza Roma (@Sovrintendenza) 16 agosto 2017

"Condanno il gesto di ignoti che danneggia un monumento simbolo di Roma. E' rattristante questa mancanza di rispetto verso la città e verso la nostra storia. Questo tipo di comportamento denota ignoranza e assenza di senso civico in chi agisce in modo così sconsiderato" ha commentato Luca Bergamo, vicesindaco di Roma.

