Roma. Rifiuta i soldi al parcheggiatore abusivo: aggredita con una spranga

Una donna è stata aggredita con un palo di ferro per essersi rifiutata di dare soldi a un parcheggiatore abusivo.

Come racconta Il Messaggero, una ragazza di 24 anni ha vissuto dei brutti momenti in una delle zone più turistiche di Roma. La giovane si trovava infatti in piazza Giuseppe Gioacchino Belli, a Trastevere, in cerca di un parcheggio.

Una volta trovato un posto per la sua macchina, la 24enne è scesa dall'auto. Subito è stata avvicinata da un parcheggiatore abusivo, 40enne originario del Bangladesh, che pretendeva del denaro.

La ragazza non solo si è rifiutata di pagare ma ha anche fatto notare all'uomo che non aveva alcun diritto di chiedere soldi. Questo deve aver scatenato la rabbia del parcheggiatore che ha raccolto da terra un palo di ferro e ha aggredito la donna che si è quindi chiusa in macchina e ha chiamato i carabinieri.

L'abusivo, in Italia senza permesso di soggiorno, è stato arrestato.

22 agosto 2017