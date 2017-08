Roma. Scontri al Tiburtino Terzo “L’eritreo minacciava mio figlio in passeggino”

-Redazione- "Mi hanno chiuso dentro al centro, mi hanno trattenuto con la forza, mi hanno trascinato per 500 metri. Io volevo solo proteggere mio figlio e i miei nipoti".

A parlare all'AdnKronos è Pamela.

Ieri sera è entrata nel centro di accoglienza del Tiburtino Terzo per cercare l'eritreo che, spiega, "aveva minacciato i suoi nipoti e il figlio" piccolino, di appena un anno e mezzo, scatenando una serata di ordinaria follia alla periferia est di Roma.

Prima di parlare, Pamela mostra le foto dei lividi, i segni delle dita sulle braccia, quelli del trascinamento a terra sulla schiena e sulle gambe, i lividi sul volto, a testimonianza della verità del suo racconto. Poi comincia dall'inizio, da quando ha visto i suoi nipotini tornare a casa in lacrime.

Ieri sera i miei nipoti di 10 e 12 anni stavano passeggiando insieme a un'amichetta di 15 anni: con loro avevano mio figlio, di un anno e mezzo, nel passeggino, stavano cercando di farlo addormentare - racconta la donna -. A un certo punto si è avvicinato questo eritreo, diceva cose che non capivano, si avvicinava al piccolino e lo indicava. Loro si sono spaventati, gli hanno detto di andar via, e lui gli ha lanciato contro i sassi. Sono tornati da me piangendo. Non ci ho visto più, ho preso con me il mio nipotino di 12 anni e sono scesa a cercarlo".

"Ho girato un po', poi, quando l'abbiamo visto, lui ha preso a correre e si è rifugiato dentro il centro di via del Frantoio - prosegue Pamela -. Io gli sono corsa dietro ma quando ho oltrepassato il primo cancello, me lo sono sentito chiudere dietro. Poi ho visto arrivare gli altri immigrati. Mi hanno buttata a terra, mi hanno tenuta giù, hanno preso mio nipote per il collo. Io urlavo, poi sono arrivate delle persone, residenti del quartiere, hanno aperto il cancello e siamo riusciti a uscire. Ma mi hanno preso di nuovo, mi hanno trascinato per 500 metri, prima che mi riuscissi a liberare".

Era stato espulso dal centro di via del Frantoio, il 40enne eritreo accoltellato nella notte durante lo scontro tra migranti e residenti del Tiburtino Terzo. L'uomo, forse affetto da problemi mentali, dopo essere stato allontanato aveva comunque continuato a orbitare nelle vicinanze del centro, dove spesso era visto girare, magari per raccogliere qualche cicca da terra. Non grave la ferita riportata per l'accoltellamento, anche se i medici stanno valutando un'eventuale operazione per un piccolo versamento interno.

31 agosto 2017