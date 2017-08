Rosneft, cronaca di una guerra annunciata

-di Monica Mistretta- Le banche occidentali sospendono la loro partecipazione all’affare Rosneft. A raccontare l’ultimo sviluppo della complessa vicenda politica-finanziaria che coinvolge la società petrolifera russa Rosneft è l’agenzia internazionale Reuters. Le nuove sanzioni americane hanno complicato le operazioni per l’acquisto del colosso energetico russo di cui il presidente Vladimir Putin ha annunciato la privatizzazione un anno fa.

La notizia esce su Reuters una settimana fa. Sulla stampa italiana ha una scarsa eco. Eppure coinvolge una delle più importanti banche italiane, Intesa Sanpaolo, che ha già approvato un prestito di oltre cinque miliardi di euro.

La svolta italiana arriva nel gennaio 2017. Intesa Sanpaolo, presente in Russia con Banca Intesa, approva un prestito di 5,2 miliardi di euro. La somma è destinata al consorzio formato da Glencore, colosso anglo-svizzero delle materie prime, e dal Fondo sovrano del Qatar. I soldi di Intesa Sanpaolo servono a finanziare metà dell‘acquisto del 19,5% del capitale di Rosneft.

Certo, il presidente della società russa, Igor Sechin, nel 2014 è finito nel mirino delle sanzioni internazionali volute da Washington in seguito all'annessione della Crimea da parte della Russia. Ma l’incarico di finanziare la privatizzazione di Rosneft a Intesa Sanpaolo è arrivato dalla società che controlla il colosso energetico, Rosneftegaz. E quest’ultima non è soggetta ad alcuna sanzione.

"Le sanzioni contro Mosca? Con Trump presidente saranno sollevate entro la metà del prossimo anno". Lo diceva nel novembre 2016 in un’intervista ad Adnkronos proprio Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia. Ma si sbagliava di grosso.

Agli inizi di agosto 2017 il presidente americano Donald Trump approva nuove sanzioni destinate a colpire tutte le imprese statali russe. E a mettere in crisi l’operazione di Intesa Sanpaolo per l’acquisto di Rosneft. Un’operazione che era stata programmata nei minimi dettagli.

Nell'ottobre del 2016 Intesa Sanpaolo aveva aperto una filiale a Doha, in Qatar. Era la prima banca italiana a poter contare su una base nell'emirato. La strada per rapporti diretti con il Fondo sovrano del Qatar era spianata.

In aprile, un secondo passo: a Doha arriva un nuovo ambasciatore italiano. È Pasquale Salzano, ex direttore degli Affari istituzionali di Eni. Uno che di colossi dell’energia se ne intende.

In maggio Intesa Sanpaolo invita 15 banche a partecipare all'operazione condividendo con una "sindacazione" i rischi del prestito di 5,2 miliardi di dollari concesso a Glencore e al Fondo sovrano del Qatar.

Ma un mese dopo, il 5 giugno, l‘Arabia Saudita e i paesi del Golfo rompono le relazioni diplomatiche con Doha. Ad agosto arrivano le nuove sanzioni di Trump. E una settimana fa Reuters annuncia che gli istituti bancari americani e francesi hanno lasciato in sospeso la loro partecipazione nella sindacazione.

Nel frattempo emergono i primi dubbi sull'operazione. Il giornalista investigativo australiano John Helmer punta il dito sulla scarsa chiarezza dell’origine dei soldi utilizzati nell'operazione da Glencore e dal Fondo sovrano del Qatar (Qia), che l’hanno finanziata per metà. Helmer sostiene che i soldi per l’acquisto di Rosneft sarebbero originati dalla Banca di Russia. In seguito sarebbero stati trasferiti segretamente al consorzio Glencore e Qia per finanziare una falsa privatizzazione di Rosneft. Gelcore e Qia sarebbero solo azionisti fiduciari senza potere.

Come se non bastasse, il quotidiano inglese 'Financial Times' il 18 gennaio 2017, nemmeno venti giorni dopo che Intesa Sanpaolo ha approvato il prestito, conferma che una delle maggiori banche russe, la VTB Bank, ha appena concesso un prestito a una società di Singapore, la Qhg Shares. I co-proprietari di questa società sono Glencore e Qia. Sarebbe questo il denaro trasferito in seguito a Rosneftegaz per finanziare la "falsa" privatizzazione di Rosneft.

Un anno fa, pochi giorni dopo l’annuncio della privatizzazione della società petrolifera russa, l’italiana Eni ha ceduto a Rosneft il 30 per cento delle quote di gestione del giacimento di gas 'Zohr', in Egitto. Alla metà di maggio le due società hanno firmato un accordo di cooperazione per l’esplorazione, produzione e vendita di gas e petrolio. Italia e Russia condividono almeno due zone di influenza particolarmente rilevanti per lo sviluppo in campo energetico: la Libia e la regione del Kurdistan iracheno. Rosneft ha già firmato un accordo in Libia con la National Oil Corporation e un altro con il governo del Kurdistan iracheno per lo sviluppo del settore petrolifero.

Il Qatar, l’altro grande protagonista della privatizzazione di Rosneft, ha deciso di alzare il tiro. La scorsa settimana il ministro della difesa Khalid bin Mohammed Al-Attiyah nel corso di una visita a Mosca ha annunciato che l’emirato ha intenzione di comprare sistemi di difesa area russi e le relative tecnologie per produrli in casa. Ieri il ministro degli esteri russo Sergey Lavrov è stato accolto a Doha dal suo omologo Mohammed bin Abdulrahman Thani. Scopo della visita: risolvere la crisi che in giugno ha portato all'embargo del Qatar.

Alla fine di agosto due delle principali agenzie internazionali di rating, Fitch e Standard & Poor’s hanno abbassato la valutazione finanziaria del Qatar da AA a AA-.

La guerra a colpi di sanzioni, partecipazioni bancarie, inchieste giornalistiche e rating negativi sembra essere appena iniziata. Italia, Russia e Qatar da una parte. Stati Uniti e Inghilterra dall'altra.

Sì, perché da marzo del 2013 l’inglese Bp, la società del Regno Unito che opera nel settore del petrolio e del gas naturale, ha acquisito il 19,75 per cento delle quote di Rosneft. Più o meno la stessa percentuale di Intesa Sanpaolo, Glencore e Qia.

Anche Bp, come Eni, ha recentemente firmato accordi di cooperazione strategica nel settore del gas e del petrolio. L’ultimo risale al 2 giugno 2017.

31/08/2017