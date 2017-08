Salvini: “Se saremo al governo, riapriremo le case chiuse”

- Redazione - "Ennesima aggressione ad una prostituta in strada. Ribadisco la proposta della Lega, che il PD blocca da anni: regolamentare, togliere dalle strade e tassare la prostituzione. Riaprire le CASE CHIUSE, pulite, controllare e tassate, come in tanti Paesi civili. Al governo lo farò! Siete d'accordo?" Queste le parole di Matteo Salvini, affidate ad un post sul suo profilo di Facebook.

Una proposta che intende portare nel suo programma elettorale alle prossime elezioni politiche, proposta che aveva già esposto nel febbraio scorso con queste parole: "Se mi manderete per la prima volta al governo, la proposta di regolamentare, legalizzare, ripulire, togliere dalle strade e tassare la prostituzione rimane una proposta di cui sono convinto. Piuttosto che guardare ipocritamente quello che succede, ogni giorno, sulle nostre strade, tanto vale riaprire quelle che una volta erano le case chiuse, in edifici puliti, controllati e tassate, come accade in tutto il mondo civile"

25/08/2017