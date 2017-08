Samsung, 5 anni di carcere, per corruzione, all’erede dell’impero Lee Jae-yong

- Redazione - Il vicepresidente Lee Jae-yong, erede dell'immenso impero Samsung e uno degli uomini più ricchi della Corea del Sud, è stato condannato a 5 anni di carcere per corruzione, abuso di beni sociali, falso giuramento e altri reati, dalla Corte centrale di Seul. Inizialmente la procura aveva chiesto per il vicepresidente, arrestato lo scorso febbraio, 12 anni di carcere, con l'accusa di corruzione, frode e spergiuro; nello scandalo, il cosiddetto "Choi-gate" era finita anche l'allora presidente del Paese, Park Geun-Hye, costretta poi a rassegnare le dimissioni.

Anche l'ex presidente è finita sotto processo con le accuse di corruzione e di estorsione. La giustizia coreana è convinta che abbia esercitato pressioni sui grandi poli industriali, che sono la colonna portante dell’economia del paese dell’Asia orientale, per ottenere donazioni per decine di milioni di dollari a due fondazioni presiedute dalla sua amica e confidente, Choi Soon-sil, operazione a cui avrebbe partecipato lo stesso Lee in cambio del sostegno del governo a una grande ristrutturazione di Samsung . Intanto si apprende, che gli avvocati di Lee faranno ricorso, dopo questa sentenza.

25/08/2017