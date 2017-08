Santanchè attacca don Massimo: “Immigrati in piscina? Lei è un pessimo esempio”

-Redazione- "Lei ha sbagliato, è un pessimo esempio per gli italiani che soffrono".

Daniela Santanchè, ospite a L'Aria che tira estate, su La7, accusa violentemente don Massimo Biancalani, il parroco del pistoiese che accoglie i giovani immigrati e che ha pubblicato alcune foto di una giornata in piscina con loro:

"Queste comunità non lo fanno gratis", avverte la Pitonessa, "non è beneficenza,prendono i soldi dal governo, 5 miliardi di euro. Io non li prenderei mai per ospitare della gente. E' un business, ripeto, prendono montagne di euro".

E questi stranieri "sono in vendita. Chi li prende non fa solidarietà, è solo un affare".

