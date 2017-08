“Sei un povero handicappato, sono contento ti sia capitata questa disgrazia”

- Redazione - Aveva parcheggiato la sua auto su un posto riservato ai disabili, nel parcheggio sotterraneo del centro commerciale Carosello di Carugate, in provincia di Milano; così un cliente sulla sedia a rotelle, sceso nello stesso parcheggio aveva chiamato i vigili applicando semplicemente il codice della strada. Purtroppo questo gesto civile ha scatenato le ire di colui che aveva commesso l'infrazione e che ha affisso, in un secondo momento, sulla cassetta di un idrante questo messaggio scioccante "A te handicappato che ieri hai chiamato i vigili per non fare due metri in più vorrei dirti questo: a me 60 euro non cambiano nulla, ma tu rimani sempre un povero handicappato. Sono contento che ti sia capitata questa disgrazia".

Un atto deplorevole così come commentato dai responsabili del centro commerciale, che hanno visionato le telecamere di sorveglianza del parcheggio, facendo rimuovere subito il cartello "Ci dissociamo da questo gesto, non è mai accaduto nulla di simile prima d'ora nel nostro centro commerciale, ne siamo scioccati. E' un atto vergognoso" che poi ha aggiunto "Ci teniamo a precisare, che trattandosi di un sabato di agosto di certo non c'era mancanza di parcheggi, visto che molti dei nostri clienti sono in vacanza. Non era quindi difficile trovare un altro parcheggio, che non fosse destinato ai disabili". Intanto il post, pubblicato da Claudio Sala, un altro dei clienti del Carosello, ha fatto subito il giro del web scatenando l'indignazione di moltissime persone, che hanno pesantemente condannato il gesto.

21/08/2017