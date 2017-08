Sicilia. Nello Musumeci sarà il candidato della Lega per le prossime elezioni regionali

-Redazione - La Lega avrà il suo candidato per le elezioni regionali in Sicilia. Il nome e relativa candidatura arriva direttamente dal partito. “La questione della candidatura alla presidenza della regione Sicilia la sta seguendo direttamente Matteo Salvini nell'ottica di un centrodestra unito. In questo senso l'unica proposta presa in considerazione è Nello Musumeci, in grado di ripulire, rilanciare e dare un futuro migliore alla Sicilia.

Posizioni diverse da queste sono espresse a titolo personale e non corrispondono alla posizione del movimento Ncs e Lega". Lo afferma Giancarlo Giorgetti, vice segretario della Lega sulla questione della candidatura in Sicilia.

25 agosto 2017